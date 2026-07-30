Во Львове продолжаются поиски людей под завалами дома после попадания российской ракеты 30 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

Во Львове в результате российской ракетной атаки в ночь на четверг, 30 июля, зафиксировано несколько попаданий. Повреждены два многоэтажных жилых дома и нежилые постройки, продолжается спасательная операция.

По данным ГСЧС, в городе травмированы восемь человек, еще семерых спасли.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

На местах попаданий возникли пожары, работают все экстренные службы, говорится в сообщении ГСЧС.

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Фото: REUTERS/Roman Baluk

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что общее число раненых в городе возросло до 15 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе один спасатель.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на улице Патона продолжается поисковая операция: под завалами поврежденной пятиэтажки остаются люди. По его словам, Россия направила на Львов 22 ракеты, одна из которых попала в жилой дом, пишут Новини.Live.

Фото: Andriy Sadovyi via Telegram/Handout via REUTERS

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Во дворе жилой многоэтажки остаются обломки российской ракеты.

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Фото: REUTERS/Roman Baluk

В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. В частности, во Львове гремели взрывы.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. В Кривом Роге погибли двое детей и четверо взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Также о взрывах сообщалось в Полтаве, Виннице, Сумах, Днепре и других городах.