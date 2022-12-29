ПВО уничтожила все 16 ракет, летевших на Киев — КМВА

29 декабря, 10:57
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ПВО уничтожило все ракеты, летевшие над Киевом (Фото:Киев Инфо / Telegram)

ПВО уничтожило все ракеты, летевшие над Киевом (Фото:Киев Инфо / Telegram)

Во время масштабной российской атаки по Украине утром 29 декабря силы ПВО в Киеве уничтожили все 16 ракет, которые были зафиксированы в воздушном пространстве столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

Отмечается, что обломки сбитых ракет повредили три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе, а также промышленное предприятие в Голосеевском районе и детскую площадку в Печерском.

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Известно о трех пострадавших. Их госпитализировали.

«Спасибо нашим силам ПВО» — заявил начальник КМВА, Сергей Попко.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Ракеты ПВО Ракетные удары Война России против Украины Воздушная тревога Ракетный удар

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