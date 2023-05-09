Ракетные обстрелы Киева. Власти города сообщили последствия ночного удара по столице

9 мая, 06:33
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Россияне ночью атаковали Киев ракетами (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россияне ночью атаковали Киев ракетами (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киевская городская военная администрация сообщила предварительные подробности ночной ракетной атаки на Киев.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что обломки ракет упали в двух районах столицы: Шевченковском и Голосеевском. В Голосеевском районе во дворе произошло возгорание.

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В данный момент информации о пострадавших нет.

В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россияне запустили ракеты по столице.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Война в Украине Война России против Украины ракетный обстрел

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