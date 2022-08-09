В Черкасской области умер один из раненых в результате падения обломков российской ракеты

9 августа, 14:56
Последствия падения обломков сбитой вблизи Умани российской ракеты (Фото:НПУ)

Последствия падения обломков сбитой вблизи Умани российской ракеты (Фото:НПУ)

В больнице умер один из пострадавших в результате падения обломков российской ракеты вблизи Умани Черкасской области.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

«К сожалению, в больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки на Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — написал он.

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Табурец уточнил, что состояние другого пострадавшего на данный момент средней тяжести, но стабильное.

Утром 8 августа в небе над Черкасской областью сбили российскую ракету. Обломки ракеты повредили объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения и были госпитализированы.

На месте падения обломков также вспыхнул пожар.

https://www.youtube.com/watch?v=bhzeccgC32s

Всего в этот период Россия запустила по территории Украины четыре ракеты Калибр из акватории Черного моря. Все они были сбиты силами ПВО. Одну из ракет силы украинской ПВО сбили над Одесской областью.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Черкасская область Ракетные удары Война России против Украины

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