В Черкасской области умер один из раненых в результате падения обломков российской ракеты 9 августа, 14:56 Последствия падения обломков сбитой вблизи Умани российской ракеты (Фото:НПУ)

В больнице умер один из пострадавших в результате падения обломков российской ракеты вблизи Умани Черкасской области.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

«К сожалению, в больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки на Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — написал он.

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Табурец уточнил, что состояние другого пострадавшего на данный момент средней тяжести, но стабильное.

Утром 8 августа в небе над Черкасской областью сбили российскую ракету. Обломки ракеты повредили объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения и были госпитализированы.

На месте падения обломков также вспыхнул пожар.

Всего в этот период Россия запустила по территории Украины четыре ракеты Калибр из акватории Черного моря. Все они были сбиты силами ПВО. Одну из ракет силы украинской ПВО сбили над Одесской областью.

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