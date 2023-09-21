«Готовимся к разным сценариям». По каким объектам Россия хочет нанести удары во время последних ракетных атак — Игнат 21 сентября, 12:06 NV Премиум Киев после российской ракетной атаки 21 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Radio NV рассказал, начала ли Россия целиться в энергетическую инфраструктуру Украины.

«Можно делать разные предположения. Есть у нас объекты топливно-энергетического сектора. Это и нефтеперерабатывающие заводы, и хранилища горючего. Кременчугский НПЗ был [20 сентября] атакован. И, соответственно, объекты энергетики — это подстанции, которые обеспечивают работу ТЭС, сами ТЭС и так далее. Поэтому враг, очевидно, будет иметь целью поражение и таких целей», — говорит Игнат.

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Он добавил, что крылатых ракет у врага меньше, чем в прошлом году, когда Россия пыталась спровоцировать блэкаут в Украине, но сейчас они увеличили количество ударных БПЛА, которые используют для атак.

«Поэтому Силы обороны готовятся к этому, к различным сценариям. Будем реагировать на такие угрозы», — заверил Игнат.

В ночь на четверг, 21 сентября, Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн — силы ПВО сбили 36 из 43.

Взрывы прогремели в Киеве и в нескольких областях.

В результате атаки получили повреждения, в частности, отдельные энергетические объекты в Центральном и Западном регионе Украины.