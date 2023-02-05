Обстрелы Харькова. Ректор университета имени Бекетова рассказал о степени разрушений помещений 5 февраля, 11:02 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова (Фото:Харьковская областная прокуратура/Telegram)

В воскресенье, 5 февраля, оккупанты ракетами С-300 обстреляли Харьков. В частности, один из них попал в центральный корпус Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетов. Ректор учебного заведения Владимир Бабаев рассказал о разрушении.

По его словам, обстрелы повредили несколько корпусов университета.

«Главный корпус — прямое попадание, три этажа разрушены. Архитектурный корпус — окна, двери, оборудование. В административном корпусе вылетели окна, двери. Музейный корпус поврежден, многие экспонаты спрятали. Я оптимист, мы все сделаем. А эту сволочу победим», — сказал Бабаев в комментарии Суспільне Харьків.

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Известно, что вторая ракета попала под фундамент жилой четырехэтажки: стены дома устояли, но вылетели все окна, окна. Есть поврежденные авто, одно разнесло вдребезги.

Число раненых возросло до пяти, в том числе охранник ВУЗа.