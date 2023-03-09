«Жалкая тактика» военных преступников. Последствия ударов России по Киеву, Харькову, Золочеву, Херсону — фоторепортаж

9 марта, 11:37
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Спасатели борются с пожаром на месте падения обломков ракеты в Святошинском районе Киева, 9 марта 2023 (Фото:Национальная полиция)

Спасатели борются с пожаром на месте падения обломков ракеты в Святошинском районе Киева, 9 марта 2023 (Фото:Национальная полиция)

В результате массированной ракетной атаки 9 марта в Украине был поврежден ряд энергообъектов. Российские ракеты и их обломки также попали в гражданские объекты во многих городах, от Киева до Золочева Львовской области, где погибли пять человек.

«Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное их не минует», — прокомментировал новую атаку президент Владимир Зеленский.

Видео дня

NV собрал фотосвидетельства последствий атаки РФ в разных городах Украины.

Удары по Киеву

В Киеве известно о попадании в объект инфраструктуры в Голосеевском районе. В Святошинском районе обломки ракеты упали в жилом квартале, были ранены три человека, двое из них госпитализированы. Обломки также спровоцировали пожар: загорелись несколько гражданских автомобилей.

Благодаря работе ПВО над Киевом удалось сбить все крылатые ракеты и не допустить попаданий БПЛА. Однако балистическая ракета типа Кинжал, которую украинские силы ПВО сбить не способны, попала в объект инфраструктуры.

Последствия падения обломков ракеты в Святошинском районе

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Национальная полиция
Фото: Национальная полиция
Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

Дым над Киевом утром 9 марта

REUTERS/Vladyslav Sodel
Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
REUTERS/Vladyslav Smilianets
Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets
REUTERS/Vladyslav Sodel
Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
REUTERS/Vladyslav Sodel
Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
REUTERS/Anna Voitenko
Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Удар по Золочеву Львовской области

В Золочевском районе Львовской области российская ракета упала в жилой зоне, погибли по меньшей мере пять человек — трое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились в своих домах.

На месте падения ракеты начался пожар, его потушили. Спасатели разбирают завалы. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

ГСЧС / Владимир Зеленский
Фото: ГСЧС / Владимир Зеленский
ГСЧС / Владимир Зеленский
Фото: ГСЧС / Владимир Зеленский
ГСЧС / Владимир Зеленский
Фото: ГСЧС / Владимир Зеленский
ГСЧС / Владимир Зеленский
Фото: ГСЧС / Владимир Зеленский
ГСЧС / Владимир Зеленский
Фото: ГСЧС / Владимир Зеленский
Центр службы государственного служебного обслуживания Украины в Львовском регионе/Handout via REUTERS
Фото: Центр службы государственного служебного обслуживания Украины в Львовском регионе/Handout via REUTERS
Центр службы State Emergence Service of Ukraine in Lviv region/Handout via REUTERS
Фото: Центр службы State Emergence Service of Ukraine in Lviv region/Handout via REUTERS
Центр службы State Emergence Service of Ukraine in Lviv region/Handout via REUTERS
Фото: Центр службы State Emergence Service of Ukraine in Lviv region/Handout via REUTERS
Центр службы State Emergence Service of Ukraine in Lviv region/Handout via REUTERS
Фото: Центр службы State Emergence Service of Ukraine in Lviv region/Handout via REUTERS
https://www.youtube.com/embed/6pygAoRIXPo

Удары по Харькову и области

Около 4:00 Харьков и Харьковская область были подвергнуты массированной ракетной атаке, в основном использовались зенитные ракеты С-300 (не менее 15, из которых 11 по Харькову). По данным ГСЧС, в результате попаданий были поражены объекты критической инфраструктуры, где произошло два значительных пожара.

В Харькове была поражена и повреждена критическая инфраструктура — ТЭЦ, трансформаторные подстанции, сообщил мэр Игорь Терехов. В городе исчезли электроснабжение, отопление, водоснабжение. На объектах критической инфраструктуры и медицинских учреждениях Харьков перешел на генераторы, метро в городе остановилось.

На фото — ликвидация последствий удара на одном из инфраструктурных объектов Харьковской области.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Удар по Херсону

Утром в четверг, 9 марта, российские оккупанты обстреляли также Херсон. В результате атаки по остановке общественного транспорта погибли три человека.

Андрей Ермак
Фото: Андрей Ермак
Андрей Ермак
Фото: Андрей Ермак
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Киев Обстрел Харьков Херсон Ракетные удары Львовская область Военные преступления РФ Фоторепортаж Золочевский район Война России против Украины ракетный обстрел Золочев ракетная атака

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