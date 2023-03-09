«Жалкая тактика» военных преступников. Последствия ударов России по Киеву, Харькову, Золочеву, Херсону — фоторепортаж 9 марта, 11:37 Спасатели борются с пожаром на месте падения обломков ракеты в Святошинском районе Киева, 9 марта 2023 (Фото:Национальная полиция)

В результате массированной ракетной атаки 9 марта в Украине был поврежден ряд энергообъектов. Российские ракеты и их обломки также попали в гражданские объекты во многих городах, от Киева до Золочева Львовской области, где погибли пять человек.

«Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное их не минует», — прокомментировал новую атаку президент Владимир Зеленский.



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NV собрал фотосвидетельства последствий атаки РФ в разных городах Украины.

Удары по Киеву

В Киеве известно о попадании в объект инфраструктуры в Голосеевском районе. В Святошинском районе обломки ракеты упали в жилом квартале, были ранены три человека, двое из них госпитализированы. Обломки также спровоцировали пожар: загорелись несколько гражданских автомобилей.

Благодаря работе ПВО над Киевом удалось сбить все крылатые ракеты и не допустить попаданий БПЛА. Однако балистическая ракета типа Кинжал, которую украинские силы ПВО сбить не способны, попала в объект инфраструктуры.



Последствия падения обломков ракеты в Святошинском районе

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Дым над Киевом утром 9 марта

Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets

Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Удар по Золочеву Львовской области

В Золочевском районе Львовской области российская ракета упала в жилой зоне, погибли по меньшей мере пять человек — трое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились в своих домах.

На месте падения ракеты начался пожар, его потушили. Спасатели разбирают завалы. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Фото: ГСЧС / Владимир Зеленский

Фото: ГСЧС / Владимир Зеленский

Фото: ГСЧС / Владимир Зеленский

Фото: ГСЧС / Владимир Зеленский

Фото: ГСЧС / Владимир Зеленский

Фото: Центр службы государственного служебного обслуживания Украины в Львовском регионе/Handout via REUTERS

Фото: Центр службы State Emergence Service of Ukraine in Lviv region/Handout via REUTERS

Фото: Центр службы State Emergence Service of Ukraine in Lviv region/Handout via REUTERS

Фото: Центр службы State Emergence Service of Ukraine in Lviv region/Handout via REUTERS

Удары по Харькову и области

Около 4:00 Харьков и Харьковская область были подвергнуты массированной ракетной атаке, в основном использовались зенитные ракеты С-300 (не менее 15, из которых 11 по Харькову). По данным ГСЧС, в результате попаданий были поражены объекты критической инфраструктуры, где произошло два значительных пожара.

В Харькове была поражена и повреждена критическая инфраструктура — ТЭЦ, трансформаторные подстанции, сообщил мэр Игорь Терехов. В городе исчезли электроснабжение, отопление, водоснабжение. На объектах критической инфраструктуры и медицинских учреждениях Харьков перешел на генераторы, метро в городе остановилось.

На фото — ликвидация последствий удара на одном из инфраструктурных объектов Харьковской области.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Удар по Херсону

Утром в четверг, 9 марта, российские оккупанты обстреляли также Херсон. В результате атаки по остановке общественного транспорта погибли три человека.

Фото: Андрей Ермак

Фото: Андрей Ермак