«Жалкая тактика» военных преступников. Последствия ударов России по Киеву, Харькову, Золочеву, Херсону — фоторепортаж
Спасатели борются с пожаром на месте падения обломков ракеты в Святошинском районе Киева, 9 марта 2023 (Фото:Национальная полиция)
В результате массированной ракетной атаки 9 марта в Украине был поврежден ряд энергообъектов. Российские ракеты и их обломки также попали в гражданские объекты во многих городах, от Киева до Золочева Львовской области, где погибли пять человек.
«Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное их не минует», — прокомментировал новую атаку президент Владимир Зеленский.
NV собрал фотосвидетельства последствий атаки РФ в разных городах Украины.
Удары по Киеву
В Киеве известно о попадании в объект инфраструктуры в Голосеевском районе. В Святошинском районе обломки ракеты упали в жилом квартале, были ранены три человека, двое из них госпитализированы. Обломки также спровоцировали пожар: загорелись несколько гражданских автомобилей.
Благодаря работе ПВО над Киевом удалось сбить все крылатые ракеты и не допустить попаданий БПЛА. Однако балистическая ракета типа Кинжал, которую украинские силы ПВО сбить не способны, попала в объект инфраструктуры.
Последствия падения обломков ракеты в Святошинском районе
Дым над Киевом утром 9 марта
Удар по Золочеву Львовской области
В Золочевском районе Львовской области российская ракета упала в жилой зоне, погибли по меньшей мере пять человек — трое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились в своих домах.
На месте падения ракеты начался пожар, его потушили. Спасатели разбирают завалы. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
Удары по Харькову и области
Около 4:00 Харьков и Харьковская область были подвергнуты массированной ракетной атаке, в основном использовались зенитные ракеты С-300 (не менее 15, из которых 11 по Харькову). По данным ГСЧС, в результате попаданий были поражены объекты критической инфраструктуры, где произошло два значительных пожара.
В Харькове была поражена и повреждена критическая инфраструктура — ТЭЦ, трансформаторные подстанции, сообщил мэр Игорь Терехов. В городе исчезли электроснабжение, отопление, водоснабжение. На объектах критической инфраструктуры и медицинских учреждениях Харьков перешел на генераторы, метро в городе остановилось.
На фото — ликвидация последствий удара на одном из инфраструктурных объектов Харьковской области.
Удар по Херсону
Утром в четверг, 9 марта, российские оккупанты обстреляли также Херсон. В результате атаки по остановке общественного транспорта погибли три человека.