В Николаеве выключили электроснабжение, Житомир остался без света из-за попадания ракет в соседних областях 5 декабря, 16:28 Сенкевич заявил, что в Николаеве выключили электроснабжение (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В понедельник, 5 декабря на фоне новой массированной атаки России по Украине в Николаеве выключили электроснабжение, а Житомир остался без света из-за попадания ракет в соседних областях.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил в Telegram, что из-за возможности ракетных обстрелов поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему.

По его словам, по области оперативно отключены все десять очередей графика стабилизационных отключений.

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Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил в Facebook, что в Житомире полностью отключили электроснабжение из-за ракетных атак по соседним областям.

«Пока прилетов по Житомиру нет, но в соседние области есть. Потому непонятно, какова ситуация с электроэнергией. Полное отключение», — сказал он.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

Факт новых запусков ракет по Украине во время воздушной тревоги первыми подтвердили глава Одесской ОВА Максим Марченко и глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

