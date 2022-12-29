Российские войска снова бьют по Харькову, под прицелом инфраструктура — Терехов 29 декабря, 14:44 Дом после одного из обстрелов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Массированные обстрелы Украины

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе», — написал он.

По его словам, касательно разрушений и пострадавших информация уточняется.

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Утром в четверг, 29 декабря, сообщалось, что во время массированного ракетного удара России по Украине в Харькове есть прилеты четырех ракет, вероятно, С-300.

Россия вновь нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины. Тревога в столице длилась пять часов, почти до 11:00.

Мэры Киева и Харькова подтвердили несколько «прилетов» в городах. В столице обломки ракет повредили частные дома в Дарницком районе (двое пострадавших), известно также о повреждении предприятия в Голосеевском районе и детской площадки — в центральном Печерском районе Киева.