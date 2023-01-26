Три управляемые российские ракеты Х-59 упали сами — Воздушное командование

26 января, 16:44
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Последствия российского массированного обстрела 26 января (Фото:Офис президента/Telegram)

Последствия российского массированного обстрела 26 января (Фото:Офис президента/Telegram)

Во время массированной ракетной атаки РФ в четверг, 26 января, три российские ракеты Х-59 не долетели до цели и упали сами.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии телеканалу Киев.

Он напомнил, что во время атаки по Украине были выпущены 55 ракет.

«Из них 40 ракет — воздушного базирования, два Кинжала, остальные — до девяти Калибров, а также четыре Х-59 авиационных сбиты, а три — где-то там не долетели до цели», — сказал Игнат.

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Спикер добавил, что не все ракеты были сбиты и есть последствия российских ударов.

«Еще не приехали к нам все обещанные системы ПВО. Очень их ждут наши зенитчики и вся страна», — сказал Игнат.

26 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами. В первой половине дня, по данным ВСУ, Россия запустила 55 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47.

Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Среди ракет — Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.

https://www.youtube.com/embed/Qm4OZ5xOvZI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ракеты Войска РФ Атака

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