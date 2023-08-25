Россия ночью атаковала Украину ракетами и шахедами: все цели уничтожены — Воздушные силы 25 августа, 08:41 Ракета (Фото:REUTERS/Gene Blevins)

В ночь на пятницу, 25 августа, российские оккупанты атаковали Украину ракетами воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей, а также запустили БПЛА типа Shahed 136/131. Все цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

По их данным, в направлении южных областей Украины с самолетов Су-34 было выпущено две управляемые авиационные ракеты Х-59 с Черного моря и две крылатые ракеты Калибр с малого ракетного корабля с Азовского моря.

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Сообщается, что запуск одного шахеда осуществлялся с направления российского города Приморско-Ахтарск.

Каждая из пяти целей была уничтожена силами и средствами Воздушных Сил. Ракеты сбили в пределах Одесской, а шахед — в пределах Днепропетровской области.

В ночь на пятницу, 25 августа, в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Тогда сообщалось о взрывах в Одессе и Запорожье.