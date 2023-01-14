Под завалами люди. В Днепре россияне попали в многоквартирный дом 14 января, 16:02 В Днепре россияне попали в жилой дом (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

В Днепре во время масштабной ракетной атаки РФ днем 14 января зафиксировано попадание в многоквартирный дом. Под завалами находятся люди.

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

«Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день», — написал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.



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На месте российского преступления работают спасательные службы.