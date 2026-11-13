«Нептуны прилетели»: Генштаб заявил о поражении производства и сервис-центра российских БпЛА в Ростове-на-Дону

Украинские ракеты Нептун поразили на территории государства-агрессора РФ сразу три объекта, связанных с беспилотниками.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 13 ноября.

По информации Генштаба, в ночь на 13 ноября ракетные войска, а именно береговой ракетный комплекс ВМС ВСУ Нептун, нанесли удар по производству ударных БпЛА тактического уровня — ООО Ионос — и месту хранения беспилотников того же предприятия в российском Ростове-на-Дону.

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Еще одной целью стал сервисный центр БпЛА ООО Аэро-Хит, где российские военные ремонтируют и обслуживают дроны для фронта. Аэро-Хит — российский производитель ударных и разведывательных FPV-дронов Велес. Производство компании расположено в Хабаровске, а в Ростове-на-Дону — сервисный центр.

«Удар по производству, складу и сервису — это удар сразу по всей цепочке», — подчеркнули в Генштабе. И пояснили, что часть дронов не будет изготовлена, часть — сгорела на складе, а поврежденные беспилотники еще долго не вернутся на фронт.

«Меньше российских дронов — меньше атак на наших военных и гражданских», — подытожил Генштаб ВСУ.

8 ноября в России заявили о повреждении моста на трассе, соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированными украинскими территориями и являющейся частью «сухопутного коридора» в оккупированный Крым. Удар по мосту, вероятно, нанесли украинские дроны FP-2.