Объекты в Киеве и Запорожье. В Воздушных силах сообщили, где где РФ ударила ракетами Кинжал

27 января, 13:01
Поделиться:
След ракеты в небе во время российской атаки (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

След ракеты в небе во время российской атаки (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Во время массированного обстрела в четверг, 26 января, Россия применила гиперзвуковые ракеты Кинжал для ударов по объектам в Киеве и Запорожье.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, таких ракет у РФ немного, их берегут для поражения наиболее стратегически важных для страны-террориста целей.

Видео дня

Читайте также:
Под Киевом сбили ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части — Defense Express

«В этот раз такими оказались один из объектов в Запорожье и объект критической инфраструктуры в Киеве. Такая была у них стратегическая цель — оставить один район Киева без света», — сказал Игнат.

26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: страна-террорист обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

По данным украинских военных, всего по Украине было выпущено 55 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Среди ракет — Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.

https://www.youtube.com/watch?v=Qm4OZ5xOvZI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Ракеты Запорожье Ракетные удары Воздушные силы Война России против Украины Гиперзвуковые ракеты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X