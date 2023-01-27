Объекты в Киеве и Запорожье. В Воздушных силах сообщили, где где РФ ударила ракетами Кинжал 27 января, 13:01 След ракеты в небе во время российской атаки (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Во время массированного обстрела в четверг, 26 января, Россия применила гиперзвуковые ракеты Кинжал для ударов по объектам в Киеве и Запорожье.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, таких ракет у РФ немного, их берегут для поражения наиболее стратегически важных для страны-террориста целей.

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«В этот раз такими оказались один из объектов в Запорожье и объект критической инфраструктуры в Киеве. Такая была у них стратегическая цель — оставить один район Киева без света», — сказал Игнат.



26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: страна-террорист обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

По данным украинских военных, всего по Украине было выпущено 55 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Среди ракет — Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.