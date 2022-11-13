Невзорвавшуюся ракету Искандер-К с кассетными снарядами успешно вывезли из Запорожья — ОВА

13 ноября, 12:19
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Ракета Искандер-К была нашпигована 54 кассетными зарядами (Фото:Олександр Старух/Telegram)

Ракета Искандер-К была нашпигована 54 кассетными зарядами (Фото:Олександр Старух/Telegram)

Ракету Искандер-К с кассетным зарядом, которой накануне Россия ударила по жилым кварталам Запорожья, успешно вывезли из города.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

«Удачно завершилась операция по вывозу остатков ракеты, упавшей вчера в одном из районов Запорожья. Этот инцидент мог иметь непредсказуемые последствия, поскольку вражеский снаряд содержал кассеты, которые могли неожиданно взорваться», — говорится в сообщении.

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Он уточнил, что жителей шести близлежащих домов временно эвакуировали в безопасные места, а операция по обезвреживанию ракеты длилась всю ночь и утро.

Ранее замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что ракета Искандер-К была нашпигована 54 кассетными зарядами. Ракета не взорвалась, упав в Шевченковском районе города. Из-за российского удара были эвакуированы 88 человек.

https://www.youtube.com/embed/fLfZJRmQlCA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожье Войска РФ Искандер

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