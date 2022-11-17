Украинские эксперты прибыли на место падения ракеты в Польше 17 ноября, 16:07 Польские солдаты рядом с местом взрыва в Пшеводуве, 17 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

На место падения ракеты в польском Пшеводуве допустили украинских экспертов. Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в Twitter в четверг, 17 ноября.

"…Украина не виновата в том, что защищалась от России и боролась с российскими ракетами. На место допущены украинские эксперты", — написал он.



На место трагедии в Пшеводуве также прибыл президент Польши Анджей Дуда.



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До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские следователи будут участвовать в расследовании обстоятельств падения ракеты в Польше.

Дуда ранее говорил, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.



В Белом доме сказали, что у них нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.

Инфографика: НВ

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также подчеркивал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.