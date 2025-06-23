У Ермака спросили, может ли украинская баллистическая ракета Сапсан долететь до Москвы

Как пишет The Times, ракета Сапсан, начиненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем в два раза большую полезную нагрузку, чем американская ATACMS, и может развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Официальная дальность ракеты не раскрывается, но есть предположения, что онап может достигать почти 500 км.

Реклама

Инфографика: NV

На вопрос о том, «сможет ли Сапсан поразить Москву, Ермак ответил: «Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов во многих случаях».

Глава Офиса президента добавил, что «оставит браваду россиянам» после намека на то, Украина теперь может атаковать каждый сантиметр российской территории от Камчатки до Калининграда после операции Паутина.

«Мы определенно умеем удивлять мир. Это не плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то увидели, а не чтобы я об этом говорил. Давайте на этом остановимся», — сказал Ермак.

14 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над возможностью массового производства баллистической ракеты Сапсан, которая уже успешно прошла испытания.

В июне 2023 года Игорь Крол, глава ассоциации Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил, что оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан украинского производства готов на 65−70%. Для завершения проекта нужно было около $500 миллионов долларов.

По словам Крола, ОТРК Сапсан, унаследовавший проект 1990-х годов Борисфен, решили создать в 2006 году. Из-за развязанной Россией полномасштабной войны часть работ выполняют за рубежом, процент западных комплектующих в Сапсане «не очень велик». Если бы промышленность работала мощно, то Украина могла бы изготавливать 20 пусковых установок в год, говорил Крол.