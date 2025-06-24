Что сейчас известно об украинской баллистической ракете Сапсан и ее боевом испытании, в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

— Начнем с украинских перспектив — ракеты Сапсан. Украинская ракета малой дальности может удивить российских оккупантов. Об этом сказал в интервью изданию The Times руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Газета приводит определенные характеристики: 480 килограмм взрывчатого вещества, может развивать скорость пять махов, то есть пять скоростей звука. Официально дальность не раскрывается, но в целом предполагают, что речь идет о 300−500 километрах. Своя баллистика за довольно короткое время, как нам это оценивать? Когда она пойдет в серию?

— Во-первых, существует определенная неясность. Проект Сапсан закрыт был официально еще до прихода к власти [президента Петра] Порошенко, еще при [Викторе] Ющенко он был закрыт.

И в последнее время, до 2022 года, разрабатывался проект Гром-2, который вырос на основе Сапсана. Но это не Сапсан точно.