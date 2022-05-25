В Запорожье российская ракета попала в торговый центр — видео момента удара 25 мая, 12:22 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета попала в торговый центр в Запорожье (Фото:1news.zp.ua)

Одна из ракет, который российские оккупанты выпустили по Запорожью, попала в торговый центр.

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Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь Запорожской ОВА Иван Арефьев.

«Сегодня утром враг открыл огонь по Запорожью. Прилетело четыре ракеты, одна была сбита в воздухе. Существенно повреждена гражданская инфраструктура города в Шевченковском и Александровском районах», — сказал он.

Видео дня

Спасатели возле ТРЦ в Запорожье, в который попала российская ракета / Фото: REUTERS/Stringer

По словам генерального директора торгового центра Валентина Сотникова, ракета попала в этаж, где находились кинотеатр и кафе.

«Его почти не существует. Большие разрушения, но жертв нет. Людей не было в помещении. Само здание торгового центра целое, коробка целая, но внутри очень значительные разрушения, нужно много денег, чтобы все восстановить», — отметил он.

Поврежденный российской ракетой ТРЦ в Запорожье / Фото: REUTERS/Stringer

По его словам, в последнее время ТЦ не работал из-за планового ремонта в супермаркете, расположенном на первом этаже, но большинство магазинов были наполнены товаром.

Также пострадали магазины, расположенные вблизи ТЦ и квартиры в многоэтажках.

В Сети также появилось видео момента удара российских оккупантов по ТЦ.

Утром 25 мая российские оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбила ПВО. Остальные три попали по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе.

В результате ракетных ударов погибла женщина, еще три жителя города были ранены.



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