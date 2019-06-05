Ракета попала в автомобиль: в штабе сообщили обстоятельства гибели украинских военных на Донбассе Вчера, 10:20 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Иллюстративное фото Минобороны

Двое военнослужащих ВСУ, которые погибли вчера в районе проведения операции Объединенных сил, везли на позиции подразделения продукты.

Как сообщили в штабе ООС, автомобиль с военными попал под обстрел в районе Новоселовки Второй.



Отмечается, что после попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения один украинский военный. Ему была оказана помощь и организована эвакуация в военный мобильный госпиталь.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в районе проведения ООС операции Объединенных сил террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня.

По данным штаба ООС, за прошедшие сутки погибли двое военнослужащих, еще трое были ранены.

Еще один военнослужащий погиб 5 июня.