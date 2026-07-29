По словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, российские и белорусские компоненты «Орешника» были в основном произведены в 2023—2025 годах (Фото: Суспильне Новини/Снежана Мазур)

Украинские специалисты в ходе исследования фрагмента ракеты «Орешник» , которой российские оккупанты нанесли удар по району Белой Церкви в Киевской области 24 мая, установили, что она состояла из более чем 1100 компонентов.

Об этом на брифинге 29 июля заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет Суспильне.

По его словам, большинство компонентов Орешника было произведено в России, остальные — в Беларуси, а иностранных деталей специалисты не обнаружили.

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При этом, как говорит Власюк, российские и белорусские компоненты Орешника были в основном изготовлены в 2023—2025 годах, хотя некоторые из них были выпущены за много лет до этого.

«В этом образце мы выявили один компонент 2012 года выпуска. Это самый старый элемент данного образца. Оно (Орешник. — Ред.) собирается как Франкенштейн. Технология — еще шестидесятых годов, поэтому встречаются компоненты и более раннего происхождения», — сказал он.

По словам Власюка, специалистам удалось идентифицировать более 40 предприятий-производителей этих ракетных компонентов, в частности белорусские заводы Транзистор и Интеграл.

«Многие из них уже находятся под санкциями партнеров, но, безусловно, не все, поэтому здесь есть над чем работать. Мы уже передали эту информацию партнерам. Будем ожидать включения в санкционные списки всех остальных производителей Орешника», — сказал чиновник.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как можно остановить производство «Орешника», Власюк отметил, что первым шагом является введение санкций против всех производителей, а вторым — исключение любой возможности сотрудничества или взаимодействия с ними.

«Представьте: есть российский завод, который попадает под санкции. Соответственно, ему становится гораздо сложнее взаимодействовать с другими предприятиями или компаниями за пределами РФ. Могут ли они при этом работать исключительно внутри России? Теоретически — да. На практике один или десять заводов — это возможно, но сто или тысяча — уже нет. Поэтому, если говорить о том, можно ли одними лишь санкциями полностью остановить производство Орешника… Пожалуй, нет. Но можно ли создать достаточное санкционное давление, чтобы ВПК в целом работал хуже и начал отставать технологически? Да, это возможно. И именно это, собственно, и происходит», — резюмировал он.

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Инфографика: NV

Удары Орешником по Украине — главное

Россия трижды наносила удары по Украине ракетой Орешник без боезаряда. Первым стал удар по Днепру 21 ноября 2024 года. 8 января 2026 года РФ атаковала такой ракетой Львовскую область, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры.

24 мая Россия нанесла удар Орешником по Белой Церкви в Киевской области.

Позже стало известно, что РФ применила две ракеты Орешник во время массированной атаки 24 мая, причем вторая из них могла упасть на временно оккупированной территории в Донецкой области.