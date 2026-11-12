Российские ракеты Орешник, которые государство-агрессор РФ запускало по Украине в мае , помогла сбить с курса украинская система радиоэлектронной борьбы Лима.

Об этом написала газета The New York Times 11 ноября.

Система, которую по понятным причинам назвали Лима, излучает электромагнитные помехи, сбивающие с курса российские дроны и ракеты — в частности, показывают, что те находятся в Перу. По словам военных и представителей оборонной компании Cascade Systems, производящей Лиму, сбивать с курса удавалось даже мощные гиперзвуковые ракеты.

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Компания Cascade Systems начала работу над своими антеннами почти четыре года назад. Последняя версия, Lima Quant, дебютировала в Киеве в августе 2025 года.

Сначала команда пыталась создать отдельные фальшивые GPS-координаты, известные как спуфинг, для каждого крупного украинского города — наподобие лондонской крепости Тауэр или горы Эверест. В итоге выбрали Лиму — «такой же красивый город, как и любой другой, и очень далеко от Киева», пояснила NYT.

По информации Cascade Systems, за первые три месяца 2026 года Lima перехватила более 30 российских крылатых ракет и 10 тыс. беспилотников. Наибольшим достижением стали события 24 мая, когда две сверхзвуковые ракеты Орешник были запущены в направлении Киевской области. Одна из них попала в гаражи в Белой Церкви, вторая — упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

Російська балістична ракета середньої дальності класу земля-земля з роздільною бойовою частиною / Инфографика: NV

Издание предполагает, что в настоящее время Россия приостановила производство и применение ракет Орешник, а также аэробаллистических ракет Кинжал.

Впервые РФ нанесла удар по Украине ракетой Орешник без боезаряда в ноябре 2024 года — тогда был атакован город Днепр. 8 января 2026 года РФ ударила такой ракетой по Львовской области, в результате чего там был поврежден объект инфраструктуры.

24 мая 2026 года сначала появилась информация об ударе ракетой Орешник по Белой Церкви в Киевской области. Впоследствии стало известно, что Россия применила две ракеты Орешник во время массированной атаки 24 мая — вторая из них, вероятно, упала на оккупированной территории Донецкой области.