Игнат отреагировал на данные СМИ о попытке Путина «отомстить» за дроны над Кремлем ударом Кинжалов по правительственному кварталу в Киеве 8 августа, 01:55 Киев (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о том, что после атаки дронов на Кремль 3 мая российские оккупанты 4 мая пытались нанести удар ракетами Кинжал по правительственному кварталу в Киеве.

Такую информацию ранее распространила газета The Times. По данным журналистов, 4 мая МиГ-31 «с приказом отомстить» запустил Кинжал в направлении Киева, и у украинских сил ПВО были считанные минуты, чтобы остановить аэробаллистическую ракету РФ, которая летела на здание Кабмина. Источник издания сообщил, что тогда украинскую столицу защитили системы Patriot.



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«4 мая была одна ракета Кинжал. Кроме нее, еще могла быть баллистика — ракеты, летящие по баллистической траектории. А уже 16 мая и 16 июня было сбито еще по шесть Кинжалов. Всего таких сбитых целей 13. Сбитых, соответственно, в Киевской области — относительно близко к небу столицы», — сказал Игнат в эфире телемарафона в понедельник, 7 августа.



Он отметил, что цель № 1 российских оккупантов очевидна, и не исключил, что страна-террорист могла целиться по стратегически важным зданиям. Игнат напомнил, что в Киеве находятся все государственные институции и правительственные здания, в частности, Нацбанк. Он добавил, что такие цели, как объекты критической инфраструктуры и военные объекты, всегда будут целями для врага, но с помощью системы Patriot силы ПВО могут защитить Украину в том числе от аэробаллистических целей — Х-47 Кинжал.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украине нужно 50 батарей Patriot, чтобы защититься от большинства российских террористических атак.