Освободили Змеиный. Главные факты о противокорабельных ракетах Harpoon — инфографика NV 16 января, 19:10 В июне ракетой Harpoon был потоплен российский буксир Василий Бех (Фото:military-today.com)

Противокорабельная ракета Harpoon является одной из самых распространенных и известных в мире. О намерении передать эти ракеты Украине в конце мая заявляла Дания.

Уже в июне ракетой Harpoon был потоплен российский буксир Василий Бех, который вез боеприпасы, оружие и военных ЧФ РФ на остров Змеиный.

Как заявлял министр обороны Украины Алексей Резников, кроме Дании, ракеты Harpoon предоставляли Украине также Великобритания и Нидерланды.

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Российские системы ПВО не эффективны против американских ракет, поэтому, по мнению некоторых экспертов, флот РФ отошел от берегов Одессы.

2 июля Пентагон заявил, что именно благодаря американскому оружию флот РФ покинул украинский остров Змеиный и отошел почти к берегам Крыма.





NV собрал главные факты о ракетах Harpoon в инфографике.

Производитель ракет Harpoon – подразделение американской компании Boeing под названием Boeing Defense, Space & Security, базирующееся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Инфографика: NV

Ракеты Harpoon находятся на вооружении с 1977 года.

Базовые варианты ракеты:

AGM-84 – для пуска с самолетов;

RGM-84 – для пуска с надводных кораблей и наземных установок;

UGM-84 - для пуска с подлодок.

Harpoon Block II – новейшая версия, универсальная ракета для всех пусковых платформ. До уровня Block II модернизирована часть более ранних ракет.

Harpoon Block II стоит на вооружении более чем в 30 странах. Ракета установлена на 600 кораблях, 180 субмаринах и 12 разных типах самолетов.

Секция наведения Harpoon состоит из

радара наведения;

GPS-антенны;

блока управления ( GCU) со спутниково-инерциальной системой навигации GPS/INS.

Боевая часть может быть проникающей или фугасной.

Маршевая секция состоит из

турбореактивного двигателя;

секции управления;

ускорителя ( не используется при пуске в воздухе).

Длина ракеты - 4,63 м/3,85 м (версия для самолетов), диаметр – 34,29 см, размах крыльев – 91 см, вес – 680,4 кг/526,2 кг (версия для самолетов), вес боевой части - 221 кг, дальность - более 124 км.