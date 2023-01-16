Освободили Змеиный. Главные факты о противокорабельных ракетах Harpoon — инфографика NV
В июне ракетой Harpoon был потоплен российский буксир Василий Бех (Фото:military-today.com)
Противокорабельная ракета Harpoon является одной из самых распространенных и известных в мире. О намерении передать эти ракеты Украине в конце мая заявляла Дания.
Уже в июне ракетой Harpoon был потоплен российский буксир Василий Бех, который вез боеприпасы, оружие и военных ЧФ РФ на остров Змеиный.
Как заявлял министр обороны Украины Алексей Резников, кроме Дании, ракеты Harpoon предоставляли Украине также Великобритания и Нидерланды.
Российские системы ПВО не эффективны против американских ракет, поэтому, по мнению некоторых экспертов, флот РФ отошел от берегов Одессы.
2 июля Пентагон заявил, что именно благодаря американскому оружию флот РФ покинул украинский остров Змеиный и отошел почти к берегам Крыма.
NV собрал главные факты о ракетах Harpoon в инфографике.
Производитель ракет Harpoon – подразделение американской компании Boeing под названием Boeing Defense, Space & Security, базирующееся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Ракеты Harpoon находятся на вооружении с 1977 года.
Базовые варианты ракеты:
- AGM-84 – для пуска с самолетов;
- RGM-84 – для пуска с надводных кораблей и наземных установок;
- UGM-84 - для пуска с подлодок.
Harpoon Block II – новейшая версия, универсальная ракета для всех пусковых платформ. До уровня Block II модернизирована часть более ранних ракет.
Harpoon Block II стоит на вооружении более чем в 30 странах. Ракета установлена на 600 кораблях, 180 субмаринах и 12 разных типах самолетов.
Секция наведения Harpoon состоит из
- радара наведения;
- GPS-антенны;
- блока управления (GCU) со спутниково-инерциальной системой навигации GPS/INS.
Боевая часть может быть проникающей или фугасной.
Маршевая секция состоит из
- турбореактивного двигателя;
- секции управления;
- ускорителя (не используется при пуске в воздухе).
Длина ракеты - 4,63 м/3,85 м (версия для самолетов), диаметр – 34,29 см, размах крыльев – 91 см, вес – 680,4 кг/526,2 кг (версия для самолетов), вес боевой части - 221 кг, дальность - более 124 км.