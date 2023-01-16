В несколько раз быстрее звука. Что известно о ракетах Х-22, одной из которых россияне убили десятки человек в доме в Днепре 16 января, 16:04 Ракета Х-22НА в Государственном музее авиации в Киеве (Фото:DAVID HOLT via Flickr)

По состоянию на 12:30 16 января число погибших в результате удара российской ракеты Х-22 по многоквартирному жилому дому в Днепре выросло до 40.

Травмированы 75 человек, в том числе 14 детей, продолжаются поиски еще 30 человек, сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.

В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир. Без жилья остались более 400 человек.

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В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что 14 января из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря. Одна из этих ракет, запущенная из района Курской области около 15:30 14 января, попала в многоэтажку в городе Днепр (по ул. Набережная Победы).

Комментируя заявления советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала Марка Фейгина о том, что ракета, разрушившая подъезд многоэтажки в Днепре, была сбита ПВО, а на дом упали обломки, в Воздушных силах заявили, что у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет

«С начала военной агрессии россии по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбитая средствами противовоздушной обороны», — заявили в Воздушных силах.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сообщения о сбитии ракет Х-22, которые появлялись на официальных страницах ранее, были ошибочными.

НВ приводит главные характеристики ракет Х-22, одна из которых повлекла за собой трагедию в Днепре.

Ракеты типа Х-22 создали еще в начале 1960-х под бомбардировщик Ту-22.

Базовая версия Х-22 имела стартовую массу 5635 кг, длину — 11,65−11,67 м, диаметр — 0,9−0,92 м. Ее скорость уже тогда составляла 3,5 Маха (отношение скорости тела в жидкости или газе к скорости звука в этой среде), а максимальная дальность стрельбы достигала 300 км.

Самолет-носитель начальной версии Х-22 — Ту-22К — должен был подняться на высоту 10 км, чтобы применить эту ракету. Высота полета самой ракеты составляла 11,5−12,5 км.

Система наведения первых Х-22 — АРЛГСН (активная радиолокационная головка самонаведения).

И ракета, и самолет сначала создавались для ударов по морским целям, поэтому до сих пор есть подозрение, что их применение по наземным целям неэффективно.

В 1970-х годах для бомбардировщиков Ту-22М и Ту-22М2 были разработаны обновленные варианты Х-22 — Х-22M и Х-22MA. Скорость нового поколения Х-22 достигала 3,3 Маха (в более поздней версии была увеличена до 4265 км/ч), а дальность стрельбы — 600 км. Стартовая масса составляла 5780 или 5900 кг, длина — 11,65−11,67 м, диаметр — 0,9−0,92 м, высота применения могла быть от 1 до 13 км, а высота полета — от 12 до 22,5 км. Система наведения, кроме активной радиолокационной, в обновленных Х-22 могла быть также инерциальной.

Следующим поколением стали ракеты Х-22Н. Их стартовая масса осталась неизменной — 5900 кг, длина могла составлять от 11 до 12 м, диаметр остался — 0,9−0,92, скорость выросла до 4 — 6 Маха, дальность стрельбы — 300 — 400 км. Носителями этой ракеты могут быть Ту-22М2, Ту-22М3 и Ту-95К-22. Она имеет две системы наведения — инерциальную и АРЛГСН. Высота применения ракеты — 11−12 км, а высота полета — 22,5 — 25 км.

Еще одна модификация — Х-22НА имеет стартовую массу 5900 — 6000, длину — 11,67 м, диаметр — 0,9 м, скорость 4 Маха, дальность стрельбы — до 600 км. Она оснащена инерциальной с корректировкой по рельефу местности системой наведения. Самолетом-носителем Х-22НА может быть Ту-22М2, Ту-22М3 или Ту-95К-22. Высота применения этой ракеты — от 1 до 13 км, а высота полета — 22,5 — 25 км.

Х-22НА позволяет обстреливать цели на земле по заданным координатам. Однако сказать, как точно она попадает в цель, трудно. Она была принята на вооружение еще в 1976 году и устарела.