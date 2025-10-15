Выпускают стальные шарики против шахедов. Что это за ракеты FZ275 LGR, которыми Украина защищается от дроновых атак — инфографика NV

15 октября, 07:34
NV Премиум
Поделиться:
Антидроновая боеголовка FZ123 наполнена сотнями мелких стальных шариков (Фото: Авангард Интел Групп / Х)

Антидроновая боеголовка FZ123 наполнена сотнями мелких стальных шариков (Фото: Авангард Интел Групп / Х)

Бельгийская компания Thales Belgium планирует до конца этого года изготовить примерно 3500 антидронових 70-мм ракет FZ275 LGR. Эти ракеты украинская армия использует для борьбы с российскими шахедами и дронами Герань.

Директор Thales Belgium отметил, что сейчас запросы Украины на этот вид вооружения превышают возможности компании. Там считают такой спрос хорошим маркером, который может свидетельствовать о том, что Силы обороны Украины довольны этим оружием в противодействии российским дроновым атакам.

Реклама

В своей инфографике NV напоминает, что это за ракеты и почему боеприпасы, начиненные маленькими стальными шариками, эффективны против шахедов и Гераней.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Ракета Инфографика NV Война России против Украины Дроны атака дронами

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies