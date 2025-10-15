Бельгийская компания Thales Belgium планирует до конца этого года изготовить примерно 3500 антидронових 70-мм ракет FZ275 LGR . Эти ракеты украинская армия использует для борьбы с российскими шахедами и дронами Герань.

Директор Thales Belgium отметил, что сейчас запросы Украины на этот вид вооружения превышают возможности компании. Там считают такой спрос хорошим маркером, который может свидетельствовать о том, что Силы обороны Украины довольны этим оружием в противодействии российским дроновым атакам.

В своей инфографике NV напоминает, что это за ракеты и почему боеприпасы, начиненные маленькими стальными шариками, эффективны против шахедов и Гераней.