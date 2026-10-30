Об этом сообщила генеральный директор компании Ирина Терех в интервью агентству Reuters.

Она отметила, что FP-7 с дальностью полета около 300 км можно наносить удары по российским пусковым установкам баллистических ракет малой дальности Искандер, способным сменить позицию до того, как к ним успеют добраться более медленные ударные беспилотники.

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«Наша новая ракета FP-7 может, в частности, стать ценным дополнением к арсеналу вооружений, помогающих защищать наши города», — сказала Терех, добавив, что это будет экономически выгоднее, чем использование ракет-перехватчиков Patriot американского производства.

Она отметила, что Украина вошла в небольшую группу стран, разработавших собственные баллистические ракеты. И это, по словам Терех, означает, что ни у одного иностранного государства нет «аварийного выключателя», чтобы вывести из строя FP-7.

Она говорит, что Fire Point также работает над еще одной баллистической ракетой — FP-9, однако дальность ее полета в 800 км усложняет процесс разработки и испытаний. Терех добавила, что FP-9 «очень близка» к боевой готовности, имея в виду текущий год.

Она также сообщила, что проект Freyja — общеевропейская система противоракетной обороны, координацию которого осуществляет Fire Point, — успешно продвигается.

Проєкт Фрея / Инфографика: NV

По словам Терех, перехват виртуальной цели с помощью этой ракетной системы ожидается до конца текущего года, а перехват физической цели запланирован на середину следующего года.

В марте соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что баллистическая ракета FP-7 является аналогом ATACMS, однако стоит в несколько раз дешевле. По словам производителей, по аэродинамической компоновке и принципам управления ракета FP-7 представляет собой «клон» советских ракет 48Н6, которые Россия в настоящее время использует в своих ЗРК С-400. Однако FP-7 отличается системой наведения и аппаратурой управления полетом.

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1 октября Украина впервые успешно применила баллистическую ракету FP-7 по целям на временно оккупированных Россией территориях.