Украинская крылатая ракета Фламинго уже девять раз использовалась в реальных боевых операциях. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в комментарии французскому изданию Le Figaro в пятницу, 31 октября.

По словам Зеленского, Фламинго является сейчас лучшей украинской ракетой. Издание отмечает, что разработчик ракеты — компания Fire Point — «вызывает столько же похвал, сколько и вопросов».

Боевая часть ракеты, по данным Le Figaro, вдвое мощнее американской Tomahawk, чей вес взрывчатки составляет около 450 килограммов. Журналисты пишут, что Фламинго может стать оружием, которое изменит правила игры в войне.

Один из военных экспертов сказал Le Figaro, что Фламинго является «первым по-настоящему стратегическим оружием украинского производства».

28 октября Зеленский говорил, что украинские дальнобойные ракеты Рута и Фламинго уже были применены в боевых условиях. Он также добавил, что Украина планирует увеличить использование этого вооружения уже в 2025 году.

Украинские ракеты Фламинго — что известно

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defence Express отмечали, что размер боевой части ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

18 августа издание Зеркало недели сообщило, что ракета Фламинго уже пошла в серийное производство, ее успешно применяют для боевых пусков.

21 августа агентство AP сообщило, что Украина производит на секретном заводе по одной ракете Фламинго в день. В планах — нарастить мощности и ежедневно выпускать до семи.

10 октября издание Welt в публикации, посвященной новым дальнобойным украинским крылатым ракетам Фламинго, указывалось, что во время атаки на базу Федеральной службы безопасности страны-агрессора России (ФСБ РФ) на севере временного оккупированного Крыма было использовано три таких ракеты.

26 октября Зеленский сообщил, что на производстве Фламинго была технологическая проблема. Также есть задержка с финансированием от партнеров, которую уже решают.

«Госзаказ будет полностью выполнен до конца года. Украина нашла собственные ресурсы для проплаты и будет иметь определенное количество, которое не разглашается», — подчеркнул украинский президент.