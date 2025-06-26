На эти кадры обратил внимание украинский Telegram-канал Потужний Інформатор в четверг, 26 июня.

Telegram-канал Para Pax, который 25 июня опубликовал видео, сообщает, что была разрушена переправа через реку Айдар, которая находится к северу от Луганска, а также насосная станция на берегу. Оккупанты ошибочно идентифицировали дрон Пекло как Лютый.

Реклама

Фото: Para Pax

Фото: Para Pax

Как пишет Defense Express, на видео зафиксирован обломок с малогабаритным реактивным двигателем и V-образным хвостовым оперением. Военный портал также напомнил, что Пекло впервые презентовали в начале декабря 2024 года. Тогда отметили, что ракета-дрон уже применялась для ударов по врагу. В то же время никаких подтверждений этого не было.

«Дело в том, что для появления такого подтверждения должен одновременно сойтись целый ряд факторов — сам результативный удар, наличие достаточно большого обломка, который позволит провести идентификацию, наличие самого видео, которое будет активно распространено и замечено и в конце концов попадет в украинское инфопространство. И такое совпадение на практике обычно является результатом количества», — пояснили в Defense Express.

Инфографика: NV

Ранее главный редактор Defense Express Олег Катков рассказывал, что боеприпас имеет алюминиевый корпус, а также оснащен реактивным двигателем. Дальность поражения Пекла составляет 700 км, а скорость 700 км в час.

Эксперт отметил, что учитывая заявленную дальность полета, вероятный вес боевой части ракеты-дрона может составлять порядка 50 кг.

В декабре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны передали первую партию дрона-ракеты Пекло. Тогда сообщалось, что уже есть пять успешных применений этого оружия.