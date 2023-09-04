Резников об изготовленных Украиной ракетах: Нужна дальность до 2000 км, чтобы бить по России. Над этим работаем 4 сентября, 13:37 Момент запуска новой украинской ракеты (Фото:Скриншот видео/Oleksiy Danilov/Twitter)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужна ракета с дальностью 1500 — 2000 километров, которая бы могла атаковать глубокий тыл России. Киев над этим работает.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По словам Резникова, у Украины «давно должна была бы быть» своя ракетная и противоракетная программа.

«Но это миллиарды денег, которые надо инвестировать в себя, в исследования наших предпринимателей, испытания. Это надо было делать давно, тогда бы мы имели свое ПВО. Но у нас же было немножечко С-300, никто же не нападет. А сегодня благодарим партнеров за Patriot, NASAMS, SAMP/T, Iris-T, Piorun. Конечно, это надо делать, но есть нюанс: нам не нужна ракета, которая летит на 15 тысяч км, мы не планируем воевать с партнерами, которые находятся на расстоянии 15 тысяч км, нам достаточно ракеты 1,5−2 тысячи, чтобы покрывать территорию москолоты, оркостана на болотах», — пояснил он.

Видео дня

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские войска смогут поражать цели на территории страны-агрессора на расстоянии даже в 1500 км.

31 августа он показал видео испытательного запуска новой украинской ракеты, а в интервью NV рассказал, что удар по комплексу системе С-400 Триумф на крымском Тарханкуте нанесли модифицированной отечественной дальнобойной ракетой Нептун.