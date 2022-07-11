Российская ракета частично разрушила шестиэтажку в Харькове: из-под завалов достали женщину 11 июля, 06:16 Продолжается разбор завалов (Фото:.facebook.com/MNSKHARKIV)

Утром в понедельник, 11 июля, российская ракета попала в шестиэтажку в центральной части Харькова. В результате одна женщина была спасена из-под завалов.

Как сообщили Суспильному в ГСЧС региона, по состоянию на 4.30 продолжается разбор завалов.



Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32, всего в Харькове утром 11 июля слышали три взрыва. В 4.46 дали отбой воздушной тревоги в Харькове и области.

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