Российская ракета частично разрушила шестиэтажку в Харькове: из-под завалов достали женщину

11 июля, 06:16
Продолжается разбор завалов (Фото:.facebook.com/MNSKHARKIV)

Продолжается разбор завалов (Фото:.facebook.com/MNSKHARKIV)

Утром в понедельник, 11 июля, российская ракета попала в шестиэтажку в центральной части Харькова. В результате одна женщина была спасена из-под завалов.

Как сообщили Суспильному в ГСЧС региона, по состоянию на 4.30 продолжается разбор завалов.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32, всего в Харькове утром 11 июля слышали три взрыва. В 4.46 дали отбой воздушной тревоги в Харькове и области.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Харьковская область Харьков Ракетные удары Взрыв в Харькове Война России против Украины

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