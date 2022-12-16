В Киевской области сбитая ракета упала на жилые дома

16 декабря, 12:00
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В результате падения ракеты никто не пострадал (Фото:t.me/Igor_Sapozhko)

В результате падения ракеты никто не пострадал (Фото:t.me/Igor_Sapozhko)

В Броварской громаде Киевской области в пятницу, 16 декабря, обломки сбитой российской ракеты упали на частные жилые дома.

Об этом в Telegram сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Были повреждены крыши трех домов и заборы. На огородах образовались воронки.

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Сейчас на месте работают специалисты всех экстренных служб.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Масштабная воздушная тревога объявлена по всей Украине, включая Киев. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

В Киеве прогремели взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.

По данным Воздушных сил, РФ выпустила по территории Украины более 60 ракет.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киевская область Ракета Ракетные удары Бровары Война России против Украины

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