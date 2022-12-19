«Больше ничего не останется». Россия сможет наскрести ракет еще на 2−3 атаки — Данилов 19 декабря, 10:30 У РФ осталось ракет на 2−3 атаки, заявил Данилов (Фото:Полиция Киевской области)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у РФ осталось ракет на 2−3 атаки по территории Украины, после чего у них ничего не останется.

При этом в интервью Украинской правде он сказал, что оккупанты должны оставить себе хоть какой-то запас ракет.

«Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить», — отметил Данилов.

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По его словам, предел по нормативам использования ракет РФ прошла уже достаточно давно. Впрочем, в арсенале россиян более или менее достаточно ракет С-300.

Данилов добавил, что иранские дроны уже не приносят пользы, поскольку украинские военные научились их сбивать.

Ранее в украинской разведке заявляли, что никто не знает, когда будет следующая ракетная атака со стороны РФ, поскольку страна-агрессор руководствуется собственной логикой.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар в любое время.

