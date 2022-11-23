Воздушные силы о запасах ракет в РФ: Для такого государства критическое количество 23 ноября, 13:16 В Воздушных силах рассказали, сколько ракет осталось у РФ (Фото:Полиция Киевской области)

В последнее время Россия уменьшила количество ракетных ударов по Украине, поскольку испытывает дефицит боеприпасов и накапливает их для массированных атак.



Об этом в эфире 24 канала сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, сейчас РФ производит ракеты Х101 и Калибр, однако скорость их изготовления очень низкая.

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«Ну не рассчитывали оккупанты сражаться девять месяцев и тратить весь свой ракетный арсенал», — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что количество оставшихся ракет у РФ — «критически мало для такого государства».

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.

