Ракет у России осталось на три массированные атаки — УП 22 ноября, 14:02 СМИ сообщили, сколько ракет осталось у РФ (Фото:Генштаб)

По состоянию на середину ноября, ракетного потенциала РФ хватало еще максимум на три массированные атаки, подобных той, которая была 15 ноября, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в силовом блоке Украины.



По данным издания, для того, чтобы восстановить свой ракетный запас, России нужно от 14 до 16 месяцев.

Сейчас РФ тратит остатки стратегических ракетных запасов, быстро восстановить которые своим производством не способна.

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Как отмечает УП, сейчас РФ уже вынуждена извлекать ракеты из ядерных запасов, просто скручивая ядерные боеголовки.

О проблемах России с ракетным потенциалом говорит и то, что уже несколько недель Россия ищет возможности поставки иранских баллистических ракет и большего числа беспилотников.

При этом сейчас украинской ПВО удается сбивать примерно 70% ракет и иранских дронов-камикадзе.

Ранее свои оценки об остатках ракетного арсенала РФ опубликовал министр обороны Алексей Резников.

Около месяца назад Россия начала наносить прицельные массированные удары по энергетической инфраструктуре городов Украины. Это привело к отключениям света: плановым, аварийным и экстренным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

15 ноября оккупанты нанесли самый массовый ракетный удар по Украине с 24 февраля после нескольких недель временного затишья, выпустив около 100 ракет.

Инфографика: НВ