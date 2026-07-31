В Радушном у дома семьи Вороновых, атакованного РФ, провели минуту молчания и почтили память погибших

Мемориал в Радушном (Криворожье) у дома многодетной семьи, по которому РФ нанесла ракетный удар (Фото: Суспільне Днепр)

31 июля в поселке Радушное (Криворожский район) жители почтили память погибших у дома семьи Вороновых , разрушенного накануне в результате российского удара баллистической ракетой. Вследствие атаки погибли родители и трое детей из этой многодетной семьи, еще пятеро несовершеннолетних числятся пропавшими без вести.

К месту трагедии люди несут цветы, игрушки и детские рисунки, сообщают корреспонденты «Суспільного». Также люди почтили память погибших минутой молчания.

На данный момент известно, что погибли родители — Елена и Артём, а также трое детей: Марк, Азарий Илай и Эмилия.

Реклама

«Удар российской ракеты был настолько сильным, что от дома почти ничего не осталось… Под завалами нашли фрагменты человеческих тел, и только экспертиза может установить, кому именно из членов семьи они принадлежат. Судьба Захария, Доминики, Виорики, Федерики и Артема сейчас выясняется», — написал 30 июля президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

На месте разрушенного дома сейчас работают кинологи с собаками — они ищут тела погибших. Официально подтверждена гибель шести человек.

Выжила только собака — её извлек из-под завалов сотрудник издания «Свои. Кривой Рог». Пёс чудом уцелел и стал единственным, кто выжил в результате обстрела.

31 июля в Кривом Роге объявили день траура по погибшим.