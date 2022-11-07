Кто читал диктанты национального единства в предыдущие годы и где их можно прослушать и проверить себя 7 ноября, 17:24 Украинская школа (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/UAMON)

Каждый год ко Дню украинского языка и письменности 9 ноября каждый год украинцы пишут радиодиктант национального единства. Рассказываем самое интересное о событиях последних лет.

Радиодиктант национального единства в 2022 году пройдет 9 ноября . к методической работе над радиодиктантом присоединится языковед Лариса Масенко.

Как сообщают организаторы, написание Радиодиктанта-2022 адаптировано к условиям военного времени. Его можно будет услышать в разных странах мира. Будет читать его Ада Роговцева.

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Результаты радиодиктанта объявляют после 11 ноября в течение 1-2 месяцев после проведения проверки.

Радиодиктант национального единства – самые интересные диктанты

Радиодиктант национального единства впервые был организован командой Украинского радио в 2000 году. С тех пор его проводят каждый год в День Национальной письменности и языка.

Диктант 2021 читал Юрий Андрухович, а текст был частью его романа. Это был второй год карантина из-за коронавируса, и для написания радиодиктанта были выполнены специальные требования, уменьшающие опасность распространения болезни.

Радиодиктант единства в 2020 году зачитывала Римма Зюбина. Она призналась, что хотя сама занимается артикуляционной гимнастикой 15 лет, часть диктанта была для нее тяжеловата — первый и второй абзацы были легкими, а вот третий был самым сложным относительно знаков пунктуации.

Публичное написание диктанта состоялось в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского, для участников были применены карантинные меры, чтобы ограничить распространение коронавируса. Тогда там его писали депутат Кира Рудык и Евгения Кравчук.

В 2019 году радиодиктант прошел в пятницу 8 ноября. Диктант зачитал доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, педагог и автор учебников по украинскому языку Александр Авраменко. Впервые был введен конкурс на определение лучше написанного диктанта. После 2019 диктант читают известные деятели украинской культуры.

18 радиодиктант национального единства в 2018 году написали 32 779 человек, из них без ошибок — 311. В этом году тексты написанных диктантов поступили из Великобритании, ЮАР, ОАЭ, Турции, Германии, Молодовы, Испании, Италии, Черногории, , Австралии, Польши, США и Китая.

Дипломат из посольства США в Украине приобщился к знатокам и тем, кто только изучает украинский язык.

В 2017 году радиодиктант национального единства написали люди из 20 стран, а не только из Украины. Онлайн писали не только в Киеве, но и во Львове, Одессе, Днепре, Ивано-Франковске и Хмельницке. Также он писался в университетах. К примеру, певица Анжелика Рудницкая написала диктант в университете в Северодонецке Луганской области.

Радиодиктант национального единства в 2016 году в Киеве на Крещатике 26 написали музыканты группы KOZAK SYSTEM, Татьяна Пискарева, Жанна Боднарук, писатели Василий Шкляр, Борис Гуменюк, Андрей Курков, Любко Дереш, общественные деятели генеральный директор Центра украинской культуры и искусств заповедника Вышгород Влада Литовченко, волонтер и президент художественного агентства Территория А Анжелика Рудницкая.

В 2015 году 15 радиодиктант национального единства в Красном корпусе вместе с украинцами писали писатели Василий Шкляр и Оксана Забужко, Ирэн Роздобудько и Иван Андрусяк, музыканты дуэта Сестры Тельнюк, Вадим Красноокий (фронтмен группы Mad Heads), певицы Марина Одоль Нищук, Ольга Сумская, Владимир Горянский, а также вице-премьер-министр Украины, министр культуры Вячеслав Кириленко и министр образования и науки Сергей Квит.