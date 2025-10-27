Сегодня украинцы напишут Радиодиктант национального единства: как присоединиться

В понедельник, 27 октября, Украина отмечает День украинской письменности и языка — в день чествования памяти Преподобного Нестора-Летописца. Традиционно в этот день украинцы напишут Радиодиктант национального единства .

В этом году Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в 26-й раз. Ежегодно эта традиция объединяет тысячи украинцев — от учеников в школах до военных, представителей органов власти и обычных украинцев дома и в офисах.

Приобщиться к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства может любой желающий как в Украине, так и за рубежом. Идея объединить украинцев таким образом приобрела новое значение во время полномасштабного вторжения. «Часто люди говорят, что для них участие в радиодиктанте — это способ показать, что они уважают, поддерживают украинский язык. Это особенно ценно, потому что радиодиктант — это уже не просто медиапроект, он перерос в масштабный флешмоб», — отметила в комментарии Суспільному координатор радиодиктанта и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько.

Начнется радиодиктант в 11:00. NV будет вести его трансляцию.

Также послушать и посмотреть Радиодиктант 2025 онлайн можно на нескольких платформах:

Кто написал и зачитает радиодиктант 2025

Автором текста 25-го Всеукраинского радиодиктанта национального единства является украинская писательница Евгения Кузнецова. Написанный ею текст диктанта называется Треба жити! Кузнецова — автор романов Спитайте Мієчку, Драбина, Вівці цілі, а также нон-фикшена о языковой реальности в СССР Мова-меч. Як говорила Радянська імперія. В 2023 году роман Драбина Кузнецовой стал Книгой года BBC, а в 2025 году вошел в короткий список литературной премии Центральной Европы Angelus.

Читать радиодиктант будет Наталья Сумская — украинская актриса театра и кино, Народная артистка Украины с 2000 года, телеведущая, Лауреат Шевченковской премии 2008 года и Национальной кинопремии Золотая юла.

Как и куда отправить диктант на проверку

Участники радиодиктанта смогут самостоятельно проверить свой текст после того, как на сайтах Украинского Радио и Суспільне Культура 29 октября обнародуют текст диктанта.

К этому времени традиционно все желающие также могут прислать написанный диктант на проверку его организаторам. Для этого текст можно отправить онлайн или офлайн. Сделать это необходимо до 11:00 29 октября.

Чтобы отправить работу онлайн, текст надо сфотографировать или отсканировать и в формате jpg, png, jpeg, tiff, pdf отправить на электронный адрес rd@suspilne.media.

Бумажное же письмо можно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. На штемпеле должна быть дата не позднее 28 октября.

Когда объявят результаты диктанта

Результаты радиодиктанта объявят после того, как комиссия обработает и проверит все полученные письма. Точная дата будет объявлена позже. Например, в прошлом году радиодиктант проводили 25 октября, а результаты стали известны 4 декабря.

Рекорды Радиодиктанта национального единства

Накануне 26-го Радиодиктанта национального единства Суспільне рассказало самые интересные факты в именах и цифрах о традиции, которую тысячи украинцев поддерживают из года в год.