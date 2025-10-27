Сегодня украинцы напишут Радиодиктант национального единства: как присоединиться
Участники радиодиктанта 2024 (Фото: Суспільне)
В понедельник, 27 октября, Украина отмечает День украинской письменности и языка — в день чествования памяти Преподобного Нестора-Летописца. Традиционно в этот день украинцы напишут Радиодиктант национального единства.
В этом году Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в 26-й раз. Ежегодно эта традиция объединяет тысячи украинцев — от учеников в школах до военных, представителей органов власти и обычных украинцев дома и в офисах.
Приобщиться к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства может любой желающий как в Украине, так и за рубежом. Идея объединить украинцев таким образом приобрела новое значение во время полномасштабного вторжения. «Часто люди говорят, что для них участие в радиодиктанте — это способ показать, что они уважают, поддерживают украинский язык. Это особенно ценно, потому что радиодиктант — это уже не просто медиапроект, он перерос в масштабный флешмоб», — отметила в комментарии Суспільному координатор радиодиктанта и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько.
Начнется радиодиктант в 11:00. NV будет вести его трансляцию.
Также послушать и посмотреть Радиодиктант 2025 онлайн можно на нескольких платформах:
- на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
- вживую в эфире телеканала Суспільне Культура;
- на YouTube-канале Украинского Радио;
- на Facebook-страницах Суспільного;
- а также в приложениях suspilne.radio и Дія.
Кто написал и зачитает радиодиктант 2025
Автором текста 25-го Всеукраинского радиодиктанта национального единства является украинская писательница Евгения Кузнецова. Написанный ею текст диктанта называется Треба жити! Кузнецова — автор романов Спитайте Мієчку, Драбина, Вівці цілі, а также нон-фикшена о языковой реальности в СССР Мова-меч. Як говорила Радянська імперія. В 2023 году роман Драбина Кузнецовой стал Книгой года BBC, а в 2025 году вошел в короткий список литературной премии Центральной Европы Angelus.
Читать радиодиктант будет Наталья Сумская — украинская актриса театра и кино, Народная артистка Украины с 2000 года, телеведущая, Лауреат Шевченковской премии 2008 года и Национальной кинопремии Золотая юла.
Как и куда отправить диктант на проверку
Участники радиодиктанта смогут самостоятельно проверить свой текст после того, как на сайтах Украинского Радио и Суспільне Культура 29 октября обнародуют текст диктанта.
К этому времени традиционно все желающие также могут прислать написанный диктант на проверку его организаторам. Для этого текст можно отправить онлайн или офлайн. Сделать это необходимо до 11:00 29 октября.
Чтобы отправить работу онлайн, текст надо сфотографировать или отсканировать и в формате jpg, png, jpeg, tiff, pdf отправить на электронный адрес rd@suspilne.media.
Бумажное же письмо можно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. На штемпеле должна быть дата не позднее 28 октября.
Когда объявят результаты диктанта
Результаты радиодиктанта объявят после того, как комиссия обработает и проверит все полученные письма. Точная дата будет объявлена позже. Например, в прошлом году радиодиктант проводили 25 октября, а результаты стали известны 4 декабря.
Рекорды Радиодиктанта национального единства
Накануне 26-го Радиодиктанта национального единства Суспільне рассказало самые интересные факты в именах и цифрах о традиции, которую тысячи украинцев поддерживают из года в год.
- В 2014 году Киевский университет имени Бориса Гринченко установил рекорд по самому массовому написанию Радиодиктанта на одной локации.
- Также среди интересного выделился 2018 год — тогда на проверку прислали текст 32 799 человека. В тот год ни одной ошибки не сделали 311 человек.
- В 2024 году Радиодиктант на платформах Общественного вещания впервые собрал более 700 тысяч просмотров.
- 7 и 97 — возраст самого молодого и самого старшего участника Радиодиктанта за все годы.
- Среди участников Радиодиктанта была 90-летняя незрячая женщина — она писала текст с помощью соседки, которая записывала все с ее слов.
- 25 раз подряд, с первого года основания, Радиодиктант писала 77-летняя Кристина Гоянюк, врач-бактериолог из Львова. Неоднократно женщина присылала работы, в которых не допускала ни одной ошибки при написании и становилась победительницей Радиодиктанта.