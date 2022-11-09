Читает Ада Роговцева. Радиодиктант национального единства-2022 — онлайн 9 ноября, 00:03 В этом году радиодиктант начинается в 11:00 (Фото:rakhivcrb.blogspot.com)

9 ноября в 11:00 в честь Дня украинской письменности и языка проходит традиционный Радиодиктант национального единства. В этом году он имеет особое значение, поскольку дает украинцам возможность приобщиться к совместному действию на фоне вторжения РФ.

Автор текста Радиодиктанта национального единства-2022 — украинская писательница Ирина Цилык. Диктант зачитывает актриса Ада Роговцева.

К методической работе над Радиодиктантом присоединилась и языковед Лариса Масенко.

Видео дня

НВ транслирует Радиодиктант национального единства в режиме онлайн

(видео появится на сайте незадолго до начала события)

Диктант можно слушать по всей стране на волнах Українського радіо и Радіо Культура.

Также он будет онлайн транслироваться на телеканалах и диджитал-платформах Суспільного.

Кроме того, в разных странах мира будут организованы студии для написания Радиодиктанта национального единства украинцами, которые вынужденно живут за границей.

Если вы хотите, чтобы текст написанного вами радиодиктанта проверили специалисты, можно отправить его в виде бумажного письма по адресу г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф отправки был не позже 10 ноября.

Также можно сфотографировать или отсканировать текст написанного вами Радиодиктанта и отправить его до 11:00 10 октября в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf по адресу rd@suspilne.media или через электронную форму для получения работ, которая появится на сайте ukr.radio 9 ноября.

Радиодиктант национального единства был впервые организован командой Українського радіо в 2000 году. С этого времени его проводят каждый год в День Национальной письменности и языка.



В прошлом году автором текста и диктором радиодиктанта был писатель Юрий Андрухович.

Только один человек в Украине написал диктант без ошибок.