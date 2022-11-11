Твій дім. В Украине обнародовали текст радиодиктанта национального единства 11 ноября, 11:00 Военнослужащие Воздушных Сил в Виннице пишут радиодиктант, 9 ноября 2022 (Фото:АрміяInform)

В Украине опубликовали текст Радиодиктанта национального единства, который украинцы написали 9 ноября — в День украинской письменности и языка.

Текст Радиодиктанта национального единства-2022 читала актриса Ада Роговцева. Автор текста — украинская писательница Ирина Целик, режиссер и член Украинского ПЕН. К методической работе над Радиодиктантом присоединилась также языковед Лариса Масенко.

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9 ноября радиодиктант могла написать вся Украина, его транслировали в эфире Суспільного, на волнах Украинского радио и Радио Культура. Кроме того, в разных странах мира были организованы студии для написания радиодиктанта национального единства для украинцев, вынужденно живущих за рубежом.

Также радиодиктант написали многие украинские военные (в том числе офицеры командования Воздушных Сил), дипломатов и даже посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Текст называется Твій дім, его обнародовали 10 ноября в 11:00. Ниже приводим текст полностью.



Текст Радиодиктанта 2022:

Твій дім



Розкажи мені про свій дім. Той, що пам’ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку.

Розкажи про його запах — теплий сонний дух книжкових полиць, побитого шашелем креденса, жовтого супу з терпкою петрушкою. Або, може, навпаки — бадьорі пахощі фарби, лаку, новизни; як же довго, чи не пів життя мріялося про власний дім!

Розкажи про його скрипи і шерехи, тіні й залиті світлом кімнати, безтурботний сміх або надтріснуті голоси, які зненацька напівголосно заговорили про те, що, ймовірно, більше нічого не буде як раніше.

Насуплений, пошрамований, із заклеєними навхрест шибками, твій дім, беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею: десь у його нутрощах — у темному, незатишному підвалі - часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірі.

А деколи дім здатен уміститися до розмірів валізи. Всі ми тепер, мов ті равлики, знаємо ціну великих переселень.

Та головне — це місце сили і пам’яті роду. З нього черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів, — війнами, репресіями, боротьбою з двоголовою гідрою. Їх ламали, а вони билися за право вижити й зберегти в собі свій дім. От як і ми тепер.

Я точно знаю, він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку: «Я вдома!». А ти про все-все мені розкажеш.

Видео Радиодиктанта 2022:



Можно ли еще отправить текст на проверку?

Уже нет. Текст написанного вами радиодиктанта необходимо было отправить в виде бумажного письма по адресу г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 — так, чтобы гриф отправки был не позднее 10 ноября.

Также можно было сфотографировать или отсканировать текст написанного радиодиктанта и отправить его до 11:00 10 ноября в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf по адресу rd@suspilne.media или через специальную электронную форму для получения работ.

Радиодиктант национального единства впервые был организован командой Украинского радио в 2000 году. С тех пор его проводят каждый год в День украинской письменности и языка.

В 2021 году автором текста и диктором радиодиктанта был писатель Юрий Андрухович. Только один человек в Украине тогда написал диктант без ошибок.