В Киевском университете культуры состоялось празднично-патриотическое мероприятие «Язык — код нации», посвящённое Дню украинской письменности и языка.

Фото: Instagram Михаила Поплавского

О событии сообщил в своём Instagram президент КНУКиИ Михаил Поплавский:

«Украинский язык — генетический код нации. Он объединяет украинцев по всему миру. Наш талисман, душа и наше продолжение, которое будет звучать сквозь столетия устами наших детей и внуков.

Без образования нет культуры. Без культуры нет нации. Горжусь, что сегодня в Университете культуры учатся такие талантливые, одарённые, креативные студенты со всей Украины.

Мечтаю, чтобы в Украине было модно говорить по-украински, учиться в украинских университетах, слушать украинские песни и создавать национальные проекты. Держим вместе украинскую волну!"

Мероприятие объединило студентов, звёздных преподавателей и творческие коллективы университета, создав атмосферу единства, любви к родному слову и гордости за украинскую культуру.

Студенты университета декламировали стихи Лины Костенко, Леси Украинки, Василия Симоненко, Ивана Франко и других.

Ансамбль народного танца «Киев» факультета хореографического искусства (художественный руководитель и балетмейстер Ирина Гутник) исполнил хореографические композиции «Калиновое диво» и «Колыбельная».

Капелла бандуристов «Чураи» под руководством Владислава Лысенко представила песню «Только в Киеве».

Украинский народный хор имени Станислава Павлюченко (художественный руководитель и дирижёр Елена Скопцова) вместе с солисткой Национального хора Украины имени Григория Верёвки, народной артисткой Украины Татьяной Пироговой, исполнили трогательную песню «Народ мой».

Звёздные преподаватели факультета кино и телевидения присоединились к празднованию, даря гостям вдохновенные слова украинских классиков.

Телеведущий, журналист и шоумен Григорий Решетник прочитал стихотворение Лины Костенко «Крылья», а известный актёр театра и кино Владислав Никитюк — «Страшные слова, когда они молчат».

Актёр театра и кино, мастер курса факультета театра, кино и эстрады Вячеслав Довженко прочитал строки из поэзии Владимира Забаштанского:

«Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

І народу без мови нема».

«Язык — это наш код, наша идентичность. Чтобы понять, кто мы, нам дан украинский язык», — отметил Владислав Никитюк.

«Я счастлив, что мои студенты — настоящие украинцы, настоящие патриоты. Именно от нас, педагогов, зависит будущее страны», — подчеркнул Григорий Решетник.

Накануне мероприятия более 800 студентов и преподавателей КНУКиИ присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, а студенты факультета дизайна и рекламы подготовили выставку плакатов «Язык — код нации. Язык — это оружие. Язык — как душа».