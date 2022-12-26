Радиодиктант национального единства: оглашен полный список победителей
Диктант (Фото:rakhivcrb.blogspot.com)
В понедельник, 26 декабря, Суспільне огласило победителей радиодиктанта национального единства.
В материале говорится, что среди победителей — двое украинских школьников (7 и 10 класс), харьковчанка, временно находящаяся в Германии, а также победительницы прошлогоднего радиодиктанта. Пятеро из двадцати победителей допустили только одну ошибку в тексте, пятнадцать — две.
Полный список победителей радиодиктанта-2022:
- Галина Шура;
- Кристина Гоянюк;
- Роман Гладик;
- Владимир Тесленко;
- Анна Гурская;
- Леся Бойко;
- Юлия Туманцева;
- Татьяна Павлик;
- Татьяна Остаповец;
- Полина Иванова;
- Мария Бессараб;
- Ольга Дерман;
- Екатерина Маликова;
- Лилия Титаренко;
- Камила Тушинская;
- Полина Жученкова;
- Егор Берест;
- Владимир Яслык;
- Дарья Верба;
- Алина Кожуховская.
Всего на проверку текста радиодиктанта поступило более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных. Во многих письмах содержалось несколько текстов диктантов.
Письма поступили со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории, а также более двух десятков других стран: Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Испании, Индии, Норвегии, Италии, Ирландии, Лаоса, Австрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады и США.
Пять работ, отправленных на проверку, написаны шрифтом Брайля.
Радиодиктант национального единства был впервые организован командой Українського радіо в 2000 году. С этого времени его проводят каждый год в День Национальной письменности и языка.
В прошлом году автором текста и диктором радиодиктанта был писатель Юрий Андрухович.
Только один человек в Украине написал диктант без ошибок.