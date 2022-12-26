Радиодиктант национального единства: оглашен полный список победителей 26 декабря, 14:32 Диктант (Фото:rakhivcrb.blogspot.com)

В понедельник, 26 декабря, Суспільне огласило победителей радиодиктанта национального единства.

В материале говорится, что среди победителей — двое украинских школьников (7 и 10 класс), харьковчанка, временно находящаяся в Германии, а также победительницы прошлогоднего радиодиктанта. Пятеро из двадцати победителей допустили только одну ошибку в тексте, пятнадцать — две.

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Полный список победителей радиодиктанта-2022:

Галина Шура;

Кристина Гоянюк;

Роман Гладик;

Владимир Тесленко;

Анна Гурская;

Леся Бойко;

Юлия Туманцева;

Татьяна Павлик;

Татьяна Остаповец;

Полина Иванова;

Мария Бессараб;

Ольга Дерман;

Екатерина Маликова;

Лилия Титаренко;

Камила Тушинская;

Полина Жученкова;

Егор Берест;

Владимир Яслык;

Дарья Верба;

Алина Кожуховская.

Всего на проверку текста радиодиктанта поступило более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных. Во многих письмах содержалось несколько текстов диктантов.

Письма поступили со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории, а также более двух десятков других стран: Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Испании, Индии, Норвегии, Италии, Ирландии, Лаоса, Австрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады и США.

Пять работ, отправленных на проверку, написаны шрифтом Брайля.

Радиодиктант национального единства был впервые организован командой Українського радіо в 2000 году. С этого времени его проводят каждый год в День Национальной письменности и языка.



В прошлом году автором текста и диктором радиодиктанта был писатель Юрий Андрухович.

Только один человек в Украине написал диктант без ошибок.