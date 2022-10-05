«Сегодня это особенно важно». Стала известна дата Радиодиктанта национального единства 2022
Блокнот (Фото:eignatik17 / pixabay)
Радиодиктант национального единства 2022 традиционно состоится в День украинской письменности и языка — 9 ноября в 11:00.
Об этом сообщил член правления Суспільне Дмитрий Хоркин в эфире Украинского радио 5 октября.
Автор текста — украинская писательница и режиссер Ирина Целик, а сам диктант будет читать актриса Ада Роговцева.
Также к методической работе над радиодиктантом присоединится языковед Лариса Масенко.
Диктант можно будет слушать по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура.
Также он будет вживую транслироваться на телеканалах и диджитал-платформах Суспільне.
Украинцы смогут принять участие во флешмобе, даже если находятся за границей.
«В этом году Радиодиктант — это украинская акция единения, где бы мы ни были. Сегодня это особенно важно, ведь мы видим, что война в Украине идет не только за сохранение наших территорий, война идет за сохранение нашей идентичности. Это флешмоб уважения к нашей культуре, это возможность приобщиться к общему действию, которое объединяет всех нас», — сказал Дмитрий Хоркин.
Написание Радиодиктанта-2022 адаптировано к условиям военного времени, говорят организаторы.
В прошлом году автором текста и диктором радиодиктанта был писатель Юрий Андрухович.
Только один человек в Украине написал диктант без ошибок.