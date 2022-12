Волны свободы. Радио НВ возобновило вещание в Херсоне и Херсонской области 1 декабря, 15:40 Отныне Радио НВ снова можно услышать по всей Херсонской области (Фото:НВ)

Радио НВ возобновило вещание в освобожденном Херсоне и на территории Херсонской области, сообщил 1 декабря главный редактор проекта НВ Виталий Сыч.

«Радио НВ возобновило вещание в Херсоне. Теперь нас слышно по всей области от самого Николаева на волне 103.7», — написал Виталий Сыч сегодня на своей странице Facebook.

По его словам, во время оккупации Херсона россияне украли у Радио НВ «передатчик, FM-процессор, систему спутникового приема, маршрутизатор и комплект сетевого оборудования, УКВ-антенну и UPS [источник бесперебойного питания]».

«Они не поленились и даже залезли на трубу высотой 130 метров и отрезали антенну, — рассказал главный редактор проекта НВ. — Ребята из нашей IT-службы выехали в Херсон и восстановили все. И теперь нас снова слышно везде во всей Херсонской области».

Публикуя свой пост, Виталий Сыч отметил, что вынужденно делает это во второй раз: его первую публикацию по неизвестным причинам заблокировал Facebook. «Я заменил одно слово по сравнению с первым сообщением и сейчас посмотрим, не уберет ли ФБ это сообщение. Может, это россияне пожаловались», — добавил Сыч.

Радио НВ — это часть независимого медиахолдинга НВ, созданного командой профессиональных журналистов в 2014 году. Сегодня в него входят новостной сайт NV.UA и общенациональное разговорное Радио НВ, а также англоязычная версия сайта — The New Voice of Ukraine, запущенная в 2022 году.

Частоты вещания Радио НВ в Украине доступны ЗДЕСЬ. Также эфир Радио НВ можно слушать на сайте NV.UA