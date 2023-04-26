Специальная встреча с экспертами Радио NV — говорим о главном внутреннем враге Украины. Когда и где смотреть онлайн-трансляцию 26 апреля, 11:54 NV проведет онлайн-трансляцию встречи (Фото:NV)

Радио NV проводит первую живую встречу со слушателями и экспертами своих эфиров

Уже сегодня, 26 апреля, в 18:30 в Киеве состоится первая офлайн-встреча с гостями специального эфира Radio NV, который начался 24 февраля 2022 года. Основная тема — коррупция. Как Украине побороть внутреннего врага и почему этот процесс неразрывно связан с боеспособностью войска?

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NV проведет онлайн-трансляцию обсуждения, которую можно будет посмотреть здесь .

На вопросы слушателей Radio NV ответят спикеры :

Юрий Николов, редактор проекта «Наши деньги». Автор скандального расследования о яйцах в Минобороны.

Слушателям Radio NV известен благодаря расследованиям против крупных государственных предприятий и министерств. Юрий считает, что кризис — это возможность. Для одних это возможность набить карманы, для других — изменить общественное устройство, а именно многолетнее соглашение о коррупции в обмен на политическое молчание. Или «наши крысы украдут все деньги и нам не на что будет покупать снаряды».

Дарья Каленюк, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции. Антикоррупционная активистка, повлиявшая на блокирование иностранных активов Януковича. Юрист, разрабатывавший механизм возврата денег Лазаренко народу Украины.

В эфире Radio NV Дарья не раз рассказывала о том, как коррупция разрушает нашу страну даже во время войны. Своей миссией считает запуск иммунной системы государства, чтобы такие организации как Центр противодействия коррупции стали не нужны. Потому что, наконец, заработают прокуратура и суды и контроль будет происходить автоматически.

Модератор встречи — главный редактор Radio NV Алексей Тарасов.

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