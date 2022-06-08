Российскую радиостанцию Коммерсант FM взломали: в эфире звучит гимн Украины 8 июня, 14:12 Цей матеріал також доступний українською В эфире Коммерсант FM звучит гимн Украины (Фото:Кадр видео голубева/twitter.com)

Российскую радиостанцию Коммерсант FM взломали. В прямом эфире звучит гимн Украины.



Помимо гимна в эфире играет песня Нам не нужна война группы Ногу свело и песня Hey, Hey, Rise Up!, записанная Pink Floyd вместе с украинским певцом Андреем Хлывнюком.

В Коммерсант FM сообщили, что подверглись хакерской атаке.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.