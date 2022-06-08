Российскую радиостанцию Коммерсант FM взломали: в эфире звучит гимн Украины

8 июня, 14:12
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В эфире Коммерсант FM звучит гимн Украины (Фото:Кадр видео голубева/twitter.com)

В эфире Коммерсант FM звучит гимн Украины (Фото:Кадр видео голубева/twitter.com)

Российскую радиостанцию Коммерсант FM взломали. В прямом эфире звучит гимн Украины.

Помимо гимна в эфире играет песня Нам не нужна война группы Ногу свело и песня Hey, Hey, Rise Up!, записанная Pink Floyd вместе с украинским певцом Андреем Хлывнюком.

https://twitter.com/greenlightoff/status/1534484582560673792

В Коммерсант FM сообщили, что подверглись хакерской атаке.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиация Су-25 Вертолеты Война России против Украины

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