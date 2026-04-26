Радиация на ботинке. Как Швеция заставила Москву признать факт аварии на Чернобыльской АЭС

Чернобыльскую катастрофу в Кремле решили замалчивать, но уже на второй день после взрыва на станции радиационный контроль шведской АЭС Форсмарк зафиксировал опасные изотопы на обуви одного из работников — и через несколько часов шведы знали, откуда они взялись.

В понедельник, 28 апреля 1986 года, химик Клифф Робинсон завтракал в комнате отдыха шведской атомной электростанции Форсмарк, что на побережье Балтийского моря. После завтрака он пошел в уборную почистить зубы. Это помещение располагалось на границе контролируемой и неконтролируемой зон, поэтому на обратном пути в раздевалку Робинсон должен был пройти через рамку радиационного детектора.

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Прибор почему-то включил сигнализацию. Робинсон удивленно отступил: да быть такого не может! Часы показывали семь утра, его смена только что началась, и он еще даже не заходил в реакторный зал. Химик отступил и попытался пройти во второй раз — детектор снова выдал характерный звук. А третья попытка оказалась чистой, поэтому Робинсон и дежурный техник решили, что электроника нуждается в калибровке. На том и разошлись.

Но в девять часов произошло нечто странное: возле детектора выстроилась очередь из работников, и ни один не мог пересечь линию контроля, потому что каждый раз срабатывала сигнализация. Робинсон попросил у одного из мужчин ботинок, положил в пластиковый пакет и понес в лабораторию, чтобы проверить на германиевом детекторе, который измеряет гамма-излучение.