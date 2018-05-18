Раде предложили переименовать Кировоградскую область

Верховной Раде Украины предлагают переименовать Кировоградскую область на Кропивницкую, сообщает Радио Свобода.

Проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины на рассмотрение парламента внесли 153 народных депутата.

Документ зарегистрирован в парламенте, но текста проекта на сайте Верховной Рады пока нет.

14 июля 2016 года Верховная Рада в рамках программы по декоммунизации 228 голосами поддержала постановление о переименование города Кировоград в Кропивницкий.