Гроза вражеской артиллерии. Как «видит» чужие орудия и минометы норвежский радар MAMBA/ARTHUR, новую порцию которых получат ВСУ 1 июня, 15:39 NV Премиум Радар MAMBA / ARTHUR обнаруживает вражескую артиллерию, отслеживая снаряды в полете (Фото:saab.com)

В середине мая стало известно, что Норвегия в сотрудничестве с Великобританией передаст Украине дополнительные три радара контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки ARTHUR / MAMBA, которые ВСУ ранее уже получали от британцев.



Впервые о применении таких радаров, предоставленных Великобританией, Украина заявила в октябре 2022 года. Тогда этот современный радар контрбатарейной борьбы получила 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки для работы на передовой.

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NV напоминает, что это за оружие.

MAMBA (mobile artillery monitoring battlefield asset) или ARTHUR (artillery hunting radar) — это мобильная система, которая применяется для обнаружения вражеской полевой артиллерии. Название MAMBA использует армия Британии, тогда как изначально эта разработка вооруженных сил Швеции, Норвегии и компании Ericsson Microwave Systems получила название ARTHUR. После продажи EMW компании Saab дальнейшим развитием системы занимается Saab AB Electronic Defense Systems и Saab Technologies Norway AS. На вооружении он находится с 1994 года.