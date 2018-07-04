Рада запретила рекламу на фонарях и опорах. Повлияет ли это на цену рекламных площадей

Отныне размещать рекламу на фонарях и опорах транспортных сетей - запрещено. Соответствующий закон приняла Верховная Рада Украины во втором чтении. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Парламент поддержал этот документ за основу в мае прошлого года. Согласно тексту документа, это должно сохранить аутентичность объектов культурного наследия и архитектуры, а также улучшить ситуацию в области безопасности дорожного движения, пояснила глава профильного комитета парламента Виктория Сюмар.

"Закон направлен на обеспечение безопасности. Речь идет о запрете размещать рекламную продукцию на опорах. В комитет поступило 7 поправок, ни одна из них не была учтена, поскольку законопроект предусматривал одно предложение о запрещении размещения такого типа конструкций", - рассказала Сюмар.

На доходах операторов рекламы ограничение, скорее всего, не скажется негативно

По соображениям безопасности, это решение действительно правильное и нужное, считает главный инженер проектной компании АИММ-ГРУП Максим Мятко. В случае обрывов проводов от непогоды неправильно закрепленная реклама даже на средней скорости может нанести вред не только автомобилю, но и здоровью пассажиров.

Кроме того, она может привести к аварийной ситуации отвлечением внимания водителя от направления движения. А в некоторых ситуациях реклама может даже закрывать дорожные знаки или светофоры. Также он добавил, что с визуальной точки зрения такое ограничение уменьшит количество рекламы, город будет выглядеть чище.

Качество рекламы на таких площадках низкая, так как она обычно дешевая и размещена на небольших носителях, что неудобно для восприятия, рассказал директор рекламного агентства Peppermint Юрий Мусиенко. Он пояснил, что с сокращением мест для размещения рекламы будет расти конкуренция за места размещения и соответственно будет расти цена: будет вкладываться больше денег в эстетику рекламы, качество и точность.

На доходах операторов рекламы это не скажется отрицательно, а скорее, наоборот, положительно, убежден Юрий Мусиенко. Народные депутаты предлагают законопроект, чтобы реклама в Украине была на государственном языке. Соответствующий законопроект пока на рассмотрении Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики.